Haberler » Güncel » Bestekâr Göksel Baktagir: 'Kalplerimizin notası fa, rengi yeşil' - Haber

Bestekâr Göksel Baktagir: "Kalplerimizin notası fa, rengi yeşil"

Başakşehir'de Kıraathane Sohbetleri'ne konuk olan kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir, "Yedi çakranın frekansları ve rengi farklı. Örneğin kalplerimizin notası fa, rengi yeşil" dedi.

10.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:07Bestekâr Göksel Baktagir:
'de Kıraathane Sohbetleri'ne konuk olan kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir, "Yedi çakranın frekansları ve rengi farklı. Örneğin kalplerimizin notası fa, rengi yeşil" dedi.

Başakşehir Belediyesi Kıraathane Sohbetlerinin yeni yıldaki ilk konukları, ünlü kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir ile çello sanatçısı Murat Süngü oldu. Müzik kültürü sohbetleri beğeniyle takip edilen ikilinin Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki programına Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Konuklar, iki saat süren programda müziğe ve sohbete doydu.

"Müzik, ruhsal terapiler için kullanılıyor"

İnsan vücudundaki yedi enerji merkezinin kendilerine has notası ve rengi olduğunu dile getiren Baktagir, "Yedi çakranın frekansları ve rengi farklı. Örneğin kalplerimizin notası fa, rengi yeşil" diye konuştu.

Herkesi musikiyle ilgilenmelerini tavsiye eden Baktagir, "Bizler, musikiyi bir tedavi yöntemi olarak kullanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Selçuklu'dan beri müzik, ruhsal terapiler için kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Mini kanun projesiyle ilgili çalışıyorum"

Çocuklara müziği daha çok sevdirmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Baktagir, şunları kaydetti:

"Kanun, Türk müziğinin piyanosu olarak tabir edilir. Bu güzel estrümanın ilgilisi çoktur ancak boyu ve kilosu nedeniyle çocuklar başlangıç dönemlerinde biraz zorlanabiliyorlar. İşte ben de buradan hareketle 12-14 yaşında kanun öğrenmek isteyen çocuklara yönelik mini kanun projesi üzerine çalışıyorum."

Çello sanatçısı Murat Süngü de, geçen ay Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk olduklarını ifade ederek, "Müzik herkese lazım" şeklinde konuştu.

Başakşehirli sanatseverler, "Dalgalar", "Masum Aşk" gibi muhteşem eserlerini icra eden ikiliyi program sonunda uzun süre alkışladı, sanatçılarla sohbet etme imkanı buldu. - İSTANBUL

Göksel Baktagir, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:13  Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Haber
17:13  Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor… - Haber
17:12  Ressam Canip Taşkıran suluboya sergisi ile Bornova'da - Haber
17:12  Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı - Haber
17:07  Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:16:59