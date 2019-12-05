"Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi

CHP'li Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de görüştüğünü iddia eden bir yazı kaleme aldıktan sonra, taraflardan özür dileyen Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan konunun uzatıldığını belirtti.

Turan bugün yayımlanan yazısında konuya ilişkin, "Sanırım cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi!" yorumunda bulundu.

"ARTIK BU KONUNUN ÜZERİNDE DURMAK İSTEMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İnce'den ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediğini hatırlatan Turan, bu isimlerin özrünü kabul ettiğini ve kendisine teşekkür ettiklerini belirtti.

"Artık bu konunun üzerinde durmak istemediğini" söyleyen Turan, "güzel ülkemizin ve insanlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğim" dedi.