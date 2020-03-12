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Beştepe'de corona virüs toplantısı başladı

Korona virüs toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

12.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:30
Beştepe'de corona virüs toplantısı başladı
Korona virüs toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe 'de başladı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Güncel

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