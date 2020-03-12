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Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başlayan kritik koronavirüs toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, virüs ile ilgili bilgilerin yer aldığı kartlarla geldi.

12.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:49

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs toplantısı Beştepe 'de başladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıyaCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile ilgili bilgilerin yer aldığı kartlarla gelmesi dikkat çekti.

BAKANLAR HAZIR BULUNDU

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katıldı.

EĞİTİME ARA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.

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Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Etiketler : fahrettin koca, Beştepe, Politika, Güncel

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