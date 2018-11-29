Beştepe'den Dönen Muhtarlardan Kaymakam Özkan'a Ziyaret

29 Kasım 2018 Perşembe 09:42



29 Kasım 2018 Perşembe 09:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Beştepe'de düzenlenen 48. Muhtar Toplantısı'na katılan Tatvan'daki muhtarlar, Ankara dönüşü Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ettiler.Muhtar toplantısından dönen ilçe muhtarlarını makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir süre muhtarlarla sohbet eden Kaymakam Özkan, kapılarının her zaman muhtarlara sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. - BİTLİS