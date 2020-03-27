Beştepe Millet Camisi'nde az sayıda katılımla cuma namazı kılındı (2)
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde cuma hutbesi irat etti.
27.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:55
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde cuma hutbesi irat etti. (2)
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Peygamber efendimizin emri gayet açıktır. Hastalık taşıyan kişi sağlam kişinin yanına gitmesin"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Peygamber efendimizin emri gayet açıktır. Hastalık taşıyan kişi sağlam kişinin yanına gitmesin"
Kaynak: AA
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Beştepe, Güncel