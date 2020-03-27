Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla,...
Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak.
27.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:54
Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Beştepe, Güncel