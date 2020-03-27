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Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak

Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak

27.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:44
Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak

Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak.


Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, giderek artan salgın tehlikesi sebebiyle geçen hafta olduğu gibi bugün de ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağı belirtildi.

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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Beştepe, Dünya

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