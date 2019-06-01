Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı

Kadir Gecesi
nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ndeki Beştepe
Millet Camisi'nde özel program düzenlendi.
Beştepe Millet Camii'nde saat 23.30'da başlayan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, Beştepe Millet Camisi imam hatibi Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kadir Gecesi'nin öneminin anlatıldığı vaazın ardından dünya Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincileri Suriyeli Mu'tasım El-Asali, Güney
Afrikalı Abdurrahman Sadien
ile İranlı Ahmed Ebu'l Kasımi Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu.
Kadir Gecesi Özel Programı'nda ayrıca Asım Akkuş
yönetimindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ilahiler ve salavatlar okudu.
Program, Pursaklar
İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan'ın duasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
, Kadir Gecesi
, Beştepe
, Güncel