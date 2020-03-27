Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı

Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı. Saflar arasında boşluklar bırakıldığı dikkat çekti.

27.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:26

Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle cuma namazının kılınmasına ara verilmesinin ardından Beştepe Millet Camisi'nde saflar arasında sosyal mesafe bırakılarak cuma namazı kılındı.

Koronavirüs salgını, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de hayatı olumsuz etkiledi. Salgının hayata etkilerinden biri de camilerde cemaatle namaz kılınması. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cemaatle namaz kılınmasına ara verme kararının ardından bugün bir ilk yaşandı.

KORONAVİRÜS DÜZENİNE GÖRE SAF TUTULDU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazı Türkiye'de sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde kılındı. Hutbenin canlı olarak yayınlandığı namaz için, cemaatin koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tavsiye edilen sosyal mesafeyi koruyarak saf tuttuğu görüldü.

Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı ilk olarak cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildiğini açıklamış ardından da cuma namazı ve kandil gecelerinde camilerin tedbir amaçlı kapatılacağını duyurmuştu.

Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camisi’nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Beştepe, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Beştepe Millet Camisi'nde bugün mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami

İlgili Haberler

En güzel Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları! Hadisli Cuma mesajları, anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları! Cuma mesajları yeni 2020En güzel Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları! Hadisli Cuma mesajları, anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları! Cuma mesajları yeni 2020
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacakSon dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Diyanet İşleri Başkanı ’Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?’ sorusuna cevap verdiDiyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Sakarya’da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştüSakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Şanlıurfa’da bir grup, Diyanet’in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladıŞanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı
İstanbul’da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdiİstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler
Yorumlar (21)
KERİM:Dualarla, namazla koronavirüsü yeneceksiniz hamdolsun. mal sürüsü. bestepedeki zat sizin aptalliginizla gülüyor, sadece o degil, din den gecinen parazit imamlar ve dinciler ordusu da.
Cevap Yaz 3 1
YUSUFOSKAR:Millete güzel örnek oldunuz aferim yasak sadece saraya mı yok onu göre orda kılınıyor bizde kılacağız diye tuttururlar bu nasıl iş nasıl tedbir vatandaşa yapmayın de başta kendiniz yapın yasağın ne anlamı kaldı yazık bu corona bizi kolay bırakmayacak gibi
Cevap Yaz 0 2
CUMARTESİ:Şaka mı bu ? Cumanın farz olabilmesi için devletin izni gereklidir bunu o kıldıran imam bilmiyor mu ? Cuma devlet yasakladığı anda zaten farz olmaktan çıkar o gün öğle namazı kılmak farz olur
Cevap Yaz 0 2
OLMADI:Bu din kardeşlerimizin özelliği nedir? İmam naparsa cemaatte onu yaparmış, nerde kaldı eşitlik
Cevap Yaz 0 2
YORUMCU:cuma kılmasalar kıyamet mi kopar
Cevap Yaz 0 0
ONUR:o nasıl iş oyle bızlere cuma yasak ama millet caminde cuma namazı kılınıyor öyle saçmalık olurmu diyanet
Cevap Yaz 1 42
ÖMER HATTAP:Kanun heryere ve herkese uygulanmali
Cevap Yaz 0 22
TOPRAK5353:istediğiniz hocaya sorun. bu namazı kılan ve kıldıran türkiyedeki tüm müslümanların vebalini almışlardır.
Cevap Yaz 0 22
İMAM:Bir çok köy camilerinde kuran kursu ve kenar mahalledeki camilerde cuma hatta vakit namazları bile cemaatla kılınabilmektedir. Yanlış haber vermeyin lütfen
Cevap Yaz 11 2
GERÇEK İMAM:Yalan söyleme kardeşim. Ben imamın ve ücra bir köyde olmama rağmen talimat geldikten sonra cemaatle hiçbir namaz kılınmadi. Sallama ziya!
0 10

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

15:12: Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor - Haberler 15:12: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit... - Haberler 15:11: Mültecilerin 'umut nöbeti' sona erdi - Haberler 15:11: Mudanya'da gönülleri ısıtan destek - Haberler 15:09: Semt pazarlarında patates ve soğan fiyatları tavan yaptı - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı 14:32: Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi - Haberler 14:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 13:32: CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı