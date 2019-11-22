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"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Bahçeli'den açıklama: Kılıçdaroğlu bu türbülans kolay kolay çıkamaz

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarına ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'de sular durulmaz, nitekim Kılıçdaroğlu da bu türbülanstan kolay kolay çıkamaz." dedi.

22.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'de CHP'li bir isimle görüştüğü yönündeki iddianın yankıları sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"DIŞ DESTEKLE TIRMANDIRILAN BİR OPERASYON"

Bahçeli, "Sözcü gazetesinin bilinen, tanınan, artık tükenmişliği aşikar olan yazarı Rahmi Turan ile İP'li Lütfü Türkkan planlı bir projenin ara elemanlarıdır. CHP'ye yönelik kendi iç bünyesinden tetiklenen ve dış destekle tırmandırılan bir operasyon anlaşılan devreye alınmıştır. Neden Rahmi Turan'ın, neden Lütfü Türkkan'ın bu kadar gündeme geldiği sorgulanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP'DE SULAR DURULMAZ"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar, CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir, ayrıca yeni parti arayışlarından da beslenmektedir. Karşımızdaki siyasi tablo Kılıçdaroğlu'nun hüsran ve hezimet siyasetine itiraz eden bir dip dalgayla büyüyeceği kanaati bende oldukça fazladır. CHP'de sular durulmaz, nitekim Kılıçdaroğlu da bu türbülanstan kolay kolay çıkamaz."

CUMHURBAŞKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan iddia tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Beştepe, Politika, Güncel

Kaynak: AA


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