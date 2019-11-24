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Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının odak ismi Muharrem İnce, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kendisine komplo kuran isimleri kurultayda açıklayacağını söyleyen İnce, "Bana komplo kuranlar yakında Kılıçdaroğlu'na da aynısı yapar" dedi.

24.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:46

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "CHP'li bir siyasi 'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü" iddiası Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. İddianın sahibi Rahmi Turan daha sonra, kaynağına göre Beştepe'ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamıştı. İddiaları yalanlayan İnce, yeni açıklamalarda bulundu. Kendisine komplo kuran isimleri Kurultay'da açıklayacağını söyleyen İnce, "Bana komplo kuranlar yakında Kılıçdaroğlu'na da aynısı yapar" dedi.

"'CHP'DEN ALDIM KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRULATTIM' DİYOR"

Muharrem İnce, Habertürk'te Didem Arslan'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. "Ben namusumu şerefimi korumaya çalışan bir insanım. Kumpas kurulmuş bir insanım. Mağdur edilen şerefine dil uzatılan, hakaret edilen kişi benim." diyen İnce,"Rahmi Turan'da benim cep telefonum var, onun telefonu da bende var. Daha önce 3-4 kez görüşmüştük. Taraf benim, olayın öznesi benim. Ama beni aramıyorsun. 'CHP'den aldım, Kılıçdaroğlu'na doğrulattım' diyor." diye konuştu.

"'BUNU SEN YAPTIN' DEYİNCE ŞEREFİME LEKE SÜRÜYORSUN"

İnce, "Rahmi Turan'dan önce diğer gazetecilere gitmişler. Ben tabi kendime üstüme toz kondurmadım. Derin bir komplo-tezgah kurulduğunu o anda anlamadım. Eğer gizlice gidip sayın Cumhurbaşkanı ile görüşen biri varsa bu şerefsizce bir olaydır. 'Bunu sen yaptın' deyince benim şerefime leke sürüyorsun." dedi.

Muharrem İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"BURADA HEDEF BENİM"

"Kılıçdaroğlu 'şaşırmadım' diyor. Bir insan niye şaşırmaz. Ya o konuşmayı biliyor ya da biri söyledi. Genel Başkan'ın açıklamasından sona arkadaşları çağırdım, basın açıklaması yazalım dedim. Açıklamayı yazdık. Genel Başkanı aradıktan 10 dakika sonra beni aradı. Ona hislerimi, başımıza neler gelebileceğini anlattım. Bu kişi ben değilim. Partiyi karıştırmaya çalışıyorlar. 'Ben İnce'ye inanıyorum. Adı geçen diğerlerine de inanıyorum. Yalandır' deyin, kapatın. Yoksa bu olay çok büyür, parti büyük yara alır' dedim. Israrla 'görüşelim' dedim zamana yaydı. Yok böyle bir görüşme. Bu bir masal. Burada hedef benim. Ama bu menfaat grubu, bugün bunu bana yapan, yarın kendisine yapar. Genel Başkan 'biliyorum' dediğine göre, kandırmışlar Genel Başkanı.

"RAHMİ TURAN TEZGAHIN GÖBEĞİNDE"

Tezgah var mı? Var. Sözcü Gazetesi var mı bu tezgahta? Yok. Rahmi Turan var mı? Göbeğinde. 80 yaşında insan torunlarına ne diyecek. Torunları 'Muharrem İnce'ye iftira attın' demeyecek mi? 80 yaşındaki insan gazetecilik hırsı ya da başka menfaatler için başka bir insana iftira atıyorsun. Bu burada kalmayacak, yargı yoluna başvuracağım. Talat Atilla kendisi yazmıyor, başkasına yazdırıyor. 'Kaynağı açığa çıkar, işinden olurmuş'. E biz itirafımızdan oluyoruz. Yargı insanların gözünde yerlerde sürünüyor ama gazetecilik de ilk ikiye girer.

Rahmi Turan'ın bir başka yalanı, beni defalarca aramış ama ulaşamamış. Sonraki yazısındaysa 'numarası bende yok' diyor. Türkiye'de biri bana ulaşamıyorsa yalan söylüyordu. Turan ilk aşamada 'Saray'a yakın biri, işinden olur' dedi. İkinci açıklamasında '20 yıllık dostum' dedi.

"TALAT ATİLLA KILIÇDAROĞLU'NU TEHDİT EDİYOR"

Talat Atilla 'Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım' diyor. CHP Genel Başkanı'nı tehdit ediyor. Atatürk'ün kurduğu partinin başkanını tehdit ediyor. Açıklayacaksan açıkla. Bir gazetecinin haddine mi düşmüş bizim genel başkanımızı tehdit etmek. Yalan yapılacak, Türkiye ekonomiyi, Suriye'yi konuşmayacak. Bir yalan haberi konuşacak.

'Muharrem İnce kendine pay çıkarıyor' diyorlar. Ben pay çıkarmıyorum, şerefimi kurtarmaya çalışıyorum. Beni bilenler, tanıyanlar bana pay çıkarıyor. Kılıçdaroğlu çıkıp açıklama yapmalı. 'Muharrem İnce bunu yapmaz, adı geçen diğer arkadaşlar da yapmaz. Hiçbir partili yapmaz' demeli.

"KILIÇDAROĞLU BU İSMİ AÇIKLAMALIDIR"

Genel Başkan biliyorsa bu ismi açıklamalıdır. Ben Saray'ın yanından geçmedim. Talat Atilla tweet atacağına ismi açıklasın. Bu komployu kuranların birçoğunu biliyorum. Kurultay'da bunları anlatacağım. 24 Haziran'dan beri susuyorum. Gözüm gibi bakıyorum partime, aman yara almasın diye. Ama susarsak temiz siyaset olmaz. Sen kendi partinin evladına kumpas kurarsan nasıl temiz siyaset olsun. Sayın Kılıçdaroğlu Fox TV'ye çıktığında 'Asla partili bir arkadaşımız bunu yapmaz' deseydi, kapanırdı bu konu.

Ben böyle bir şeyi aklımdan geçirmem. Oraya (Beştepe) giden biri varsa gerizekalıdır. Bana komplo kuranları Kurultay'da açıklayacağım. Bana komplo kuranlar yakında Kılıçdaroğlu'na da aynısı yapar.

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Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Beştepe, Politika, Güncel


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