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Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddiaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddialarına ilişkin, iddiaların haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklamanın hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

23.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:16Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddiaları
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'ye giden CHP'li siyasetçi iddialarına ilişkin, iddiaların kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklamanın hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İletişim Başkanı Altun, yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu şahsın, bahsi geçen tarihte "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 06 SFG 4543 plakalı araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı araçla çıkış yapıldığı" iddiasını anımsatan Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının söz konusu olmadığını belirtti.
Altun, açıklamalarında şunları kaydetti:
"Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir.
Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Beştepe, Politika

Kaynak: AA

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