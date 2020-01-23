Beştepeler'e beş yıldızlı tesis

Konak Belediyesi, Toros'ta çok yakında açılışını yapmayı planladığı, çok amaçlı sosyal tesisin bir benzerini Beştepeler'e de kazandırıyor. Yapım ihalesi 24 Ocak'ta gerçekleştirilecek tesisin altında otopark üstünde ise pazaryeri, semt merkezi, çok amaçlı bir salon ile açık hava sineması olarak da kullanılacak bir amfi bulunacak.

"Dönüşüm çoktan başladı"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın ihtiyaç duyduğu hizmet dönemine girildiğine dikkat çekerek, Toros'ta inşa edilen çok amaçlı tesisin yakında açılacağını, Beştepeler'e kazandırılacak tesis için de çalışmaların, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından, hızla başlayacağını açıkladı. Konak'ta önceliğin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Batur, revize edilerek büyükşehir belediyesine gönderilen Gültepe planları için onay beklendiğini hatırlatarak, "Konak'taki dönüşüm aslında çoktan başladı. Hemşehrilerimizin evlerini değiştirmeden önce, halkımızın faydalanacağı tesisleri birer birer ilçemize kazandırıyoruz. Kentsel dönüşümde adım adım gerekli çalışmaları yaparak, hemşehrilerimizin yaşadığı binaları yenileyeceğiz ama bizim asıl amacımız sosyal donatı alanlarıyla daha yaşanılır, daha çağdaş bir hayat kurmak. Ve bunu da yapıyoruz: Tepecik'te kurduğumuz Engelsiz Yaşam Köyü'müz, Toros'ta inşa ettiğimiz çok amaçlı tesisimiz yakında hizmete girdiğinde, iki büyük adım atmış olacağız. Beştepeler'e kazandıracağımız yeni tesisimizin de bölgemizin kalkınmasında etkisi büyük olacak; hem sosyal hayatı canlandıracak hem de bize, halkımıza daha iyi hizmet götürme, onlarla daha yakından iletişim kurma imkânı sunacak. Konak'ta emin adımlarla ilerliyor ve başkanlık görevini bana emanet eden Konaklı hemşehrilerimin güvenine layık olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

1. Kadriye'de kuruluyor

Konak Belediyesi, Beştepeler'e kazandıracağı yeni tesisini 1. Kadriye'de, toplam 6 bin 500 metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde kuruyor. Dört katlı olacak tesisin bodrum katında 25 araçlık kapalı bir otopark, üst katlarında ise 72 tezgâhlı bir pazaryeri ile nikâh törenlerinin de yapılabileceği, 195 kişilik çok amaçlı bir salon bulunacak. Tesiste sanat, hobi ve meslek edindirme kurslarının düzenleneceği bir semt merkezi ile açık hava sineması olarak da değerlendirilebilecek, 50 kişilik bir açık amfi yer alacak.

Açılışlar için geri sayım

Konak Belediyesi, Toros'ta inşa ettiği çok yönlü hizmet binası ile Tepecik'te kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü'nü ise yakında hizmete açacak. Toros'ta yaklaşık 11 bin 500 metrekare alana kurulan tesisin altında otopark, üstünde ise pazaryeri, semt merkezi, kreş, düğün ve nikâh salonu olacak. Engelsiz Yaşam Köyü'nde ise zihinsel engelli çocukları ve ailelerini hayata bağlayacak çalışmalar yapılacak. Konak Belediyesi'nin ilçede kuracağı kreşlerin ilki de Engelsiz Yaşam Köyü içinde açılacak.