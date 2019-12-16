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BESYO'da devir-teslim töreni

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yazıcı görevini Doç. Dr. Eser Ağgön'e devretti.

16.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:52BESYO'da devir-teslim töreni
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitim ve Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yazıcı görevini Doç. Dr. Eser Ağgön'e devretti.

Görev değişimi nedeniyle BESYO'da düzenlenen görev değişimi programına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özel, Prof. Dr. Ahmet Nalcıoğlu, Prof. Dr. Ergün Kutlusoy katıldı. Devir teslim töreninde Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yazıcı'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Rektör Levent, Doç. Dr. Eser Ağgön'e yeni görevinde başarılar diledi.

Programın sonunda karşılıklı plaket ve çiçek takdimi yapıldı. - ERZİNCAN

Mehmet Yazıcı, Güncel

Kaynak: İHA

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