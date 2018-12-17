Besyo Öğrencileri Fotoselli Kronometre Yaptı

Bingöl
Üniversitesinde okuyan 3 öğrenci, yazılımından parçasına kadar kendi imkan ve beceriyle spor akademileri giriş sınavlarında da kullanılan fotoselli kronometre yaptı.
Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) antrenörlük bölümü öğrencileri Meltem Korkmaz, Elanur Çetinkaya
ve Şadiye Tura'ya, kinantropometri ölçüm teknikleri dersinde fotoselli kronometre yapılması için ödev verildi.
Güç birliği yapan ödev arkadaşları, kendilerinden istenen süre ölçer aletini yapmak için Türkiye
'nin değişik kentlerinden parça toplamaya başladı. Harçlıklarıyla aldıkları parçaları birleştiren gençler, 6 ay süren bir çalışmanın ardından yazılımını da kendilerinin kodladığı fotoselli süre ölçer cihazını tamamlamayı başardı.
BESYO'da Dr. Öğretim Üyesi Oktay Kızar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beden eğitiminin sadece fiziksel eğitimden ibaret olmadığını belirterek, öğrencilerin ölçüm tekniklerini teknoloji ile buluşturmasının bunun en güzel örneği olduğunu söyledi.
Kızar, "Öğrencilerimiz kendi emekleriyle fotoselli kronometre üretti. Sadece öğrencilerimize yönlendirici ve danışmanlık görevi üstlendik. Bu konuda bizi destekleyen müdürümüz Gökmen Kılıçarslan
, diğer öğretim görevlisi hocalarımızı ve bu projeyi gerçekleştiren öğrencilerimizi tebrik ediyorum."
Piyasada bu cihazlardan bulunduğunu ancak öğrencilerin var olan malzemeleri değişik formatlarda bir araya getirerek orijinal bir fotosel üretmeyi başardığını belirten Kızar, çalışmanın vizyon açısından da ileride Bingöl Üniversitesi beden eğitimi öğrencilerine yeni bir bakış açısı kazardıracağını aktardı.
Projede yer alan BESYO antrenörlük bölümü öğrencisi Meltem Korkmaz da kinantropometri ölçüm teknikleri dersinde öğretmenlerinin verdiği ödevi yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.
Cihazı yapmak için çok çalıştıklarını anlatan Korkmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Fotoselin içindeki led ekranın kurulumu bir otomasyoncu tarafından yapılması gerekiyordu. Biz de otomasyoncu bulmak için Adıyaman
, Malatya
, Kahramanmaraş
'a gitmek zorunda kaldık. Bulduklarımızla da maddi anlamda pahalı olduğu için anlaşamadık. Ledi bulduktan sonra Kahramanmaraş'ta anlaştığımız biri aracılığıyla otomasyon kurulumu yaptık ve daha sonra alıcı ile verici sensörlerini aldık. Maddi olarak çok sıkıştık, zorlandık ama başardık. Fotoseli tamamladık ve çok iyi çalışıyor. Çok pahalı bir şey yapamadık ancak maddi anlamda destek alırsak, bunu daha ileri bir sürüme aktarabilir ve kablosuz hale getirebiliriz. Üniversitemizin, hocalarımızın da bu konuda bize ciddi destekleri oldu. Özelikle de danışmanlık konusunda bize destek oldular."
Elanur Çetinkaya da yaptıkları cihazın atletizm yarışlarında, üniversitelerin spor akademileri giriş sınavında ve bireysel olarak kullanılabileceğini aktardı.
Cihazı spor akademileri sınavları için geliştirdiklerini anlatan Çetinkaya, "Projemizi bu şekilde bırakmayacağız ve daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Şu an için kablo desteğiyle çalışıyor ve bunu kablosuz ve akülü yapmayı planlıyoruz. Mezun olduğumuz zaman açacağımız kurslarda da bunu kullanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
BESYO Müdürü Gökmen Kılıçarslan ise proje ekibini tebrik etti.
Bingöl Üniversitesi,Çetinkaya,Bingöl
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:19