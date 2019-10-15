Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) notunda, inşaat sektöründeki istihdam kayıplarının erkek istihdamını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi ve "Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz" denildi.

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Araştırma Görevlisi Mehmet Cem Şahin tarafından hazırlanan "İşsizlikte Beklenmedik Artış" başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2019 notu yayımlandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranının, Haziran, temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde yüksek bir artışla yüzde 16.7 olarak gerçekleştiğine işaret edilen notta, "Bu dönemde tarım dışı istihdam 65 bin kişi azalırken, tarım dışı işgücü ise 54 bin kişi arttı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Sektörel verilere göre tarım dışında tüm sektörlerde istihdam kaybı yaşanmış, en ciddi azalış ise 34 bin ile inşaat sektöründe gözlemlendi.

"İnşaat sektöründe, 16 dönem süregelen istihdam kaybı ardından Haziran 2019'da ilk kez artış kaydetmişti.

"Hizmetlerde istihdam 15 bin azalırken, sanayi sektöründe istihdam kaybı 16 bin olarak gerçekleşti.

"Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre erkek istihdamı üst üste 11 aydır azalmakta iken kadın istihdamı da Temmuz döneminde 5 bin kişi azaldı.

"Son bir yıl içerisinde özellikle inşaat sektöründeki kayıpların erkek istihdamını olumsuz etkilediği görülüyor."

Betam tahmin modelinin, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin Temmuz döneminde 0.1 yüzde

puan artışla yüzde 16.3'e yükseleceğini tahmin ettiği anımsatılan Betam notunda, önümüzdeki döneme ilişkin olarak, "Betam tahmin modeli Ağustos döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.1 yüzde puan azalarak yüzde 16.6 seviyesine gerileyeceğini öngörmektedir" denildi.

Betam notunda, Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücünün yüzde 1.6'ya karşılık gelen 423 bin arttığına, buna karşılık tarım dışı istihdamın yüzde 2.6'ya karşılık gelen 618 bin azaldığına dikkat çekildi ve eklendi:

"Yıllık işgücü artışı, istihdam kayıplarıyla birlikte yavaşlamış ve normal eğiliminden sapma göstermiştir. Buna karşın tarım dışı istihdam yıllık olarak üst üste sekizinci ayda da gerilemiştir. Bu gelişmelerin sonucunda Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım dışı işsiz sayısı artışı 1 milyon 41 bine ulaştı." (Grafik)