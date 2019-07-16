Betam: İnşaatta istihdam kaybı 640 bine ulaştı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) araştırmasına göre, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde inşaat sektöründe 2018 yılının Şubat döneminde başlayan isthidam kaybının 640 bine ulaştığı belirtildi

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ile Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Mehmet Cem Şahin tarafından hazırlanan "İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2019" notu yayınlandı.

Betam notunda, Betam tahmin modeli doğrultusunda yapılan Nisan dönemi için tarım dışı işsizlik oranının sabit kaldığına ancak hem istihdamda hem işgücünde çok sınırlı artışlar olduğuna dikkat çekildi. Mayıs döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.1 yüzde puan artarak yüzde 16.1 düzeyine yükseleceği öngörüldü ve şu değerlendirme yapıldı:

"Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2019 döneminde değişmeyerek yüzde 16'da sabit kaldı. Bu dönemde tarım dışı istihdam 10 bin, tarım dışı işgücü ise 12 bin artmış, bunun sonucunda tarım dışı işsizlik sabit kaldı.

"Sektörel veriler sanayi istihdamının 71 bin arttığına, buna karşın hizmetlerde 30 bin istihdam kaybı olduğuna, inşaattaki kayıpların ise Şubat 2018'den bu yana devam ederek 640 bine ulaştığına işaret ediyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadınların hem işgücünde hem istihdamında bir azalma görüldü.

"Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Nisan 2019 döneminde Mart 2019 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 12 bin artarak 27 milyon 394 bine çıkarken, tarım dışı istihdam 10 bin artarak 23 milyon 11 bin kişi oldu. Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 4 milyon 383 bine yükselirken, tarım dışı işsizlik ise yüzde 16'da sabit kaldı. Tarım dışı sektörlerde hem işgücü hem de istihdam artışlarının çok yavaşladığı, bunun sonucunda da mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının sabit kaldığı görüldü.

"Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Nisan 2019 döneminde Mart 2019 dönemine kıyasla sanayi sektöründe istihdam artarken diğer sektörlerde azaldı. Sanayi sektöründe Mart 2019 döneminde 94 bin, Nisan 2019 döneminde ise 71 binlik artış görüldü. Buna karşın inşaatta Şubat 2018'den beri devam eden istihdam kayıpları birikimli olarak 641 bine ulaştı. Bu dönemde hizmetlerde de 30 bin kişilik bir istihdam kaybı gözlemlendi

"Nisan 2019 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 567 bin (yüzde 2.1) artarken, tarım dışı istihdam 481 bin (yüzde 2.0) azaldı. Yıllık işgücü artışı normal eğiliminde devam etti. Buna karşın tarım dışı istihdam yıllık olarak da geriledi. Bu gelişmelerin sonucunda Nisan 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım dışı işsiz sayısı 1 milyon 48 bin kişi arttı.

"Mart 2019 döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Mart 2019'a kıyasla 0.1 yüzde puan artarak yüzde 20,6 seviyesine dönerken, erkek işsizliği ise yüzde 14,1'de sabit kaldı. Nisan 2019 döneminde Mart 2019 dönemine kıyasla kadın işgücünde 44 bin kişilik bir düşüş dikkat çekti. Bu dönemde erkek istihdamında 25 bin gerileme, kadın istihdamında ise 38 binlik bir azalma görüldü. Tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 6.4 yüzde puana geriledi." (Grafik)

Kaynak: DHA