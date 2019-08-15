Betam: İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) araştırmasına göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde hem istihdam hem de işgücünde ciddi düşüşler oldu ve inşaat sektöründe istihdam kaybı 691 bine ulaştı.

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ile Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Hamza Mutluay'ın hazırladığı "İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2019" notu yayınlandı.

Betam notunda, Betam tahmin modeli doğrultusunda yapılan Haziran dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.1 yüzde puan artarak yüzde 16.3 düzeyine yükseleceği öngörüldü ve şu değerlendirme yapıldı:

"Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mayıs 2019 döneminde 0.2 puan artarak yüzde 16.2 oldu. Bu dönemde tarım dışı istihdam 112 bin azalırken, tarım dışı işgücü ise 68 bin azaldı.

"Sektörel veriler tüm sektörlerde istihdamının azaldığını, bununla birlikte en çarpıcı azalışın hizmetlerde olduğunu işaret ediyor. Hizmetlerde istihdam 62 bin azalırken sanayide istihdam kaybı 7 bin oldu. Şubat 2018'den bu yana devam eden İnşaattaki kayıpların ise 691 bine ulaştı.

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre kadınların hem işgücünde hem istihdamında azalma kaydedilmiştir.

"Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Mayıs 2019 döneminde Nisan 2019 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 68 bin azalarak 27 milyon 295 bine gerilerken, tarım dışı istihdam 112 bin azalarak 22 milyon 873 bin kişi oldu.

"Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 44 bin kişi artarak 4 milyon 422 bine yükseldi, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 16.2 oldu. Tarım dışı sektörlerde işgücündeki azalışa rağmen istihdamda daha büyük kayıplar sonucunda tarım dışı işsizlik oranının arttığı görüldü.

"Betam tahmin modeli, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin Mayıs 2019 döneminde 0.1 yüzde puan artışla yüzde 16.1'e yükseleceğini tahmin etmişti. Tarım dışı işsizlik oranı 0.2 yüzde puan artarak yüzde 16.2'ye yükseldi. Betam tahmin modeli Haziran 2019 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0,1 yüzde puan artarak yüzde 16.3 seviyesine yükseleceği öngörüldü.

"Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Mayıs 2019 döneminde Nisan 2019 dönemine kıyasla tüm sektörlerde istihdamda azalışlar görüldü. Sanayi sektöründe Nisan 2019 döneminde 71 bin artarken, Mayıs 2019 döneminde ise 7 binlik azaldı. Bu dönemde hizmetlerde de 62 bin kişilik istihdam kaybı görüldü. İnşaatta ise Şubat 2018'den beri devam eden istihdam kayıpları birikimli olarak 691 bine ulaştı. Ocak 2018'de 2 milyon 216 bin çalışana sahip olan bu sektör 16 ayda istihdamının yüzde 31'ini yitirdi.

"Mayıs 2019 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 409 bin (yüzde 1.5) artrı, tarım dışı istihdam 562 bin (yüzde 2.4) azaldı. Yıllık işgücü artışı normal eğiliminde devam etti. Buna karşın tarım dışı istihdam yıllık olarak da geriledi. Bu gelişmelerin sonucunda Mayıs 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım dışı işsiz sayısı 971 bin kişi artmıştır.

"Mayıs 2019 döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2019'a kıyasla değişmeyerek yüzde 20.5 seviyesinde sabit kaldı. Erkeklerin işsizlik oranı ise 0.3 yüzde puan artarak 14.5'e yükseldi. Mayıs 2019 döneminde Nisan 2019 dönemine kıyasla kadın işgücünde 44 bin kişilik bir düşüş dikkat çekti. Kadın işgücünde düşüşlerin nadir gözlemlendiğini hatırlatmak gerekir. Erkek işgücünde ise sadece 5 binlik artış görüldü. Bu dönemde erkek istihdamında 53 bin gerileme, kadın istihdamında ise 32 binlik bir azalma görüldü. Tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 6.0 yüzde puana geriledi." (Grafik)

Kaynak: DHA