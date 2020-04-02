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Bethesda Softworks, Haziran'da Dijital Sunum Gerçekleştirmeyecek

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de Haziran ayının hareketli geçmesi bekleniyor ama Bethesda Softworks bu hareketlilikte karşımıza çıkmayacak.

02.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:50
Bethesda Softworks, Haziran'da Dijital Sunum Gerçekleştirmeyecek
Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de Haziran ayının hareketli geçmesi bekleniyor ama Bethesda Softworks bu hareketlilikte karşımıza çıkmayacak. Amerika menşeli yayıncı, diğer yayıncıların aksine dijital bir etkinlik düzenlemeyeceğini duyurdu.

Bildiğiniz gibi E3 2020, COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Yani bu sene geleneksel bir E3 fuarı göremeyeceğiz. ESA tarafından bu duyurunun yapılmasından hemen sonra katılım hazırlığında Nintendo , Microsoft ve Ubisoft dahil bazı yayıncılar, kendi dijital etkinliklerini düzenleyeceklerini takipçileri ile paylaşmışlardı.

Dün ise Pazarlama Başkan Yardımcısı Pete Hines, Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Bu açıklamaya göre, salgın nedeniyle Bethesda Softworks aşılması gereken birçok zorluk ile yüz yüze ve bunun sonucu olarak Haziran ayında dijital bir sunum gerçekleştirilmeyecek. Ancak yine de planlar doğrultusunda önümüzdeki aylarda geliştirilme aşamasındaki oyunlarıyla ilgili merak edilen detaylar paylaşılacakmış. Diğer bir deyiş ile tek bir dijital sunumda paylaşılması beklenen detaylar, ayrı ayrı duyurular ile paylaşılacak.

Given the many challenges we're facing due to the pandemic, we will not host a digital Showcase in June. We have lots of exciting things to share about our games and look forward to telling you more in the coming months.
— Pete Hines (@DCDeacon) April 1, 2020

Bildiğiniz gibi Amerika menşeli yayıncının E3 sunumlarında birkaç sürpriz ile karşılaştığımız oluyor. Bu sene için planları neydi bilinmiyor ama The Elder Scrolls VI ve Starfield hakkında yeni detayların verilmesi bekleniyor. Ayrıca Ghostwire: Tokyo oyununu da unutmamak lazım. Bethesda Softworks bu sene bizi epey heyecanlandıracakmış gibi görünüyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Nintendo, Teknoloji
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