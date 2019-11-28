Haberler » Güncel » Beto: 'Galibiyet almak için sahada olacağız' - Haber

Beto: "Galibiyet almak için sahada olacağız"

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, ligde bu hafta evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçında taraftarının desteğini arkalarına alarak kazanmak istediklerini söyledi.

28.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:40Beto:
Göztepe'nin Portekizli kalecisi , ligde bu hafta evlerinde oynayacakları maçında taraftarının desteğini arkalarına alarak kazanmak istediklerini söyledi.
Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe'de başarılı file bekçisi Beto, bu maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Takımın 3 haftalık yükselişinde kalesinde sadece bir gol gören Portekizli Kaleci, "Tabi takım oyunu bu; sadece defansın, orta sahanın veya ofansın oyunu değil. Takım olarak ortaya koyduğumuz bir mücadele sonucunda almış olduğumuz puanlar ve yapmış olduğumuz iyi bir defans. Matematiksel olarak bakarsak da gol yemememiz çok önemli, çünkü kalenizde ne kadar gol görmezseniz galibiyete giden yolunuz o kadar yakındır demektir" dedi.
"GALİBİYET ALMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"
Süper Lig'in 13. haftasında ağırlayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren tecrübeli file bekçisi, "Evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli. Taraftarımızın enerjisini arkamıza alacağız. Aynı mücadelemizle sahada olacağız. Her takım saygı duyduğumuz gibi Fenerbahçe'ye de saygı duyuyoruz. Şu anda bir şey söylemek için henüz erken ama maç için hazırız. Hafta sonunu bekleyip, maç günü galibiyet alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyet almak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Fenerbahçe, Beto, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:28 Cumhuriyet ve ziynet altının adım adım üretimi
11:28 Nevşehir'e şehit ateşi düştü
11:28 Bakan Ersoy: "Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor"
11:28 Turistler hem kebap yiyor hem de yapımını öğreniyor
11:28 Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:14 Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:28 Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:16 Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
20:33 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
28.11.2019 11:29:50