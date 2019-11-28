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Beto: "Galibiyet almak için sahada olacağız"

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, ligde bu hafta evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçında taraftarının desteğini arkalarına alarak kazanmak istediklerini söyledi.

28.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:42Beto:
Göztepe'nin Portekizli kalecisi , ligde bu hafta evlerinde oynayacakları maçında taraftarının desteğini arkalarına alarak kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe'de başarılı file bekçisi Beto, bu maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın 3 haftalık yükselişinde kalesinde sadece bir gol gören Portekizli Kaleci, "Tabi takım oyunu bu; sadece defansın, orta sahanın veya ofansın oyunu değil. Takım olarak ortaya koyduğumuz bir mücadele sonucunda almış olduğumuz puanlar ve yapmış olduğumuz iyi bir defans. Matematiksel olarak bakarsak da gol yemememiz çok önemli, çünkü kalenizde ne kadar gol görmezseniz galibiyete giden yolunuz o kadar yakındır demektir" dedi.

"Galibiyet almak için sahada olacağız"

Süper Lig'in 13. haftasında ağırlayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren tecrübeli file bekçisi, "Evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli. Taraftarımızın enerjisini arkamıza alacağız. Aynı mücadelemizle sahada olacağız. Her takım saygı duyduğumuz gibi Fenerbahçe'ye de saygı duyuyoruz. Şu anda bir şey söylemek için henüz erken ama maç için hazırız. Hafta sonunu bekleyip, maç günü galibiyet alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyet almak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Fenerbahçe, Beto, Spor

Kaynak: İHA

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