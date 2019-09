Beto: "her maçı kazanacak güçteyiz"

SÜPER Lig'de pazartesi günü son haftaların formda ekiplerinden Gazişehir Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'de takım kaptanı kaleci Beto Pimparel iddialı konuştu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Portekizli eldiven, her maçı kazanacak güçte olduklarını ifade etti. Geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u yendiklerini, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tur atladıklarını hatırlatan deneyimli file bekçisi, "Özellikle Konyaspor maçını kazanmak bizi ümitlendirdi. Ancak bu galibiyet tek başına anlam kazanmaz. Biz her maça aynı saygıyla aynı mücadeleyle ve galibiyet için çıkıyoruz, galibiyet için savaşıyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil. Rakip Beşiktaş da Konyaspor da Gazişehir de olabilir. Her maça için galibiyet için çıkacağız, 3 puan için savaşacağız" dedi.Kariyerinde Sevilla'yla UEFA Avrupa Ligi'nde 2 şampiyonluk yaşaşan, Göztepe ile Avrupa'da oynamayı çok istediğini belirten Beto, "Takımımı Avrupa'da temsil etmeyi, Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ancak maç maç düşünmemiz lazım. Önümüzdeki müsabakalarda gerekli puanları alıp Avrupa kupalarına gidebilirsek çok mutlu oluruz. Türkiye Kupası'nda da her maçta galibiyet için sahada olup, orda da finale kadar gidip, belki kupayı alıp Göztepe'yi çok iyi yerlere getirmek istiyoruz" dedi.Transferin son günlerinde takıma dahil olan oyuncuların Göztepe'ye çok şey katacağına inandığını sözlerine ekleyen 36 yaşındaki kaleci sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yeniler takıma çok iyi şeyler verecek. En kısa zamanda adapte olacaklar. Lig uzun bir maraton, herkese ihtiyacımız olacak. Sadece Beto, Napoleoni, Castro değil, herkese ihtiyacımız olacak"