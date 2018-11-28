28 Kasım 2018, 15:17
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Beton Blok Altında Kalan 4 İşçiden 1'i Kurtarıldı

Beton blok altında kalan 4 işçiden 1'i kurtarıldıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken viyadüğün altında kalan 4 işçiden birisi kurtarıldı.

Beton blok altında kalan 4 işçiden 1'i kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken viyadüğün altında kalan 4 işçiden birisi kurtarıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda çöken blokların altında kalan 4 kişinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan ve yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde beton blok altında kalan işçilerden Cani Ö. kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cani Ö., hastaneye kaldırıldı.
Enkaz altında kalan 3 kişinin ise kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli,Marmara,Gebze
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:17



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