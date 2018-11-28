Beton Blok Altında Kalan 4 İşçiyi Kurtarma Çalışması Sürüyor

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde Tavşanlı
mevki'inde, Kuzey Marmara
Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çökme meydana geldi. Yaşanan olayda 4 işçi göçük altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevki'inde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda 4 işçi çöken blokların altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. 150 kişilik kurtarma ekibi çalışmaları sürdürülürken ekipler beton blokları kırma çalışması yapıyor.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
, arama çalışmalarının devam ettiğini kurtarma çalışmalarında her hangi bir engelin söz konusu olmadığını işaret ederek "Enkaz altında 4 işçinin olduğunu sanıyoruz. Kazanın nedeni ise teknik inceleme sonrasında belli olacak" dedi. - KOCAELİ
Marmara,Tavşanlı,Gebze,Kocaeli
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:18