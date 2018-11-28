28 Kasım 2018, 13:35
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Beton Blok Altında Kalan 4 İşçiyi Kurtarma Çalışması Sürüyor

Beton blok altında kalan 4 işçiyi kurtarma çalışması sürüyorKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çökme meydana geldi.

Beton blok altında kalan 4 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çökme meydana geldi. Yaşanan olayda 4 işçi göçük altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda 4 işçi çöken blokların altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, arama çalışmalarının devam ettiğini kurtarma çalışmalarında her hangi bir engelin söz konusu olmadığını işaret ederek "Enkaz altında 4 işçinin olduğunu sanıyoruz. Kazanın nedeni ise teknik inceleme sonrasında belli olacak" dedi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:35



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