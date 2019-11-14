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Beton boruya sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Beton boruya sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardıHATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beton atık su borusunun içerisine sıkışan 6 köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından beton boru kırılarak kurtarıldı.

14.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:34
Beton boruya sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
HATAY - Hatay'ın ilçesinde beton atık su borusunun içerisine sıkışan 6 köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından beton boru kırılarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Kallicek Caddesi üzerinde bir ikametin bahçe duvarının yanından geçen yaklaşık 16 metrelik beton su borusu içerisinden köpek yavrusu sesi duyan çevre sakinleri Hatay Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Dörtyol İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
Köpek yavrularını sıkıştıkları yerden kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri yer tespiti yaparak ardından sesin geldiği yere yakın noktadan beton boruyu kırdı. Ekipler beton boru içerisine giren yavruları tek tek dışarı çıkarttı.
Kurtarılan yavru köpeklerin karton kutu içerisine konulması sırasında yan tarafta bekleyen anne köpek ise yavrularına kavuşmanın sevincini yaşadı. Anneleri ile birlikte karton koli içerisinde taşınan köpekler sahibine teslim edildi.
Beton boruya sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Dörtyol, İtfaiye, Genel

Kaynak: İHA


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