Beton Dökülen Çukura Düştüler

Kadıköy
'de altyapı çalışmaları için açıldıktan sonra beton dökülen çukura düşen 2 kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe
Mahallesi Erguvan Sokak'ta yürüyen iki kadın, elektrik çalışmaları için açılan ve daha sonra betonla doldurulan yaklaşık 1 metrelik çukura düştü.
Bellerine kadar betona gömülen kadınlar, çevredeki vatandaşlar ve işçilerin yardımıyla düştükleri yerden çıkarıldı.
Çevredeki vatandaşlar, sokağın beton dökülen kısmına şerit çekilmediği gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.
Fenerbahçe,Kadıköy
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:06