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Beton dökülen kapların yerine mama dolu kaplar konuldu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sokak köpekleri için mama dolu kaplar bıraktı.

01.08.2019 17:09 Beton dökülen kapların yerine mama dolu kaplar konuldu
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sokak köpekleri için mama dolu kaplar bıraktı.
Helvacıoğlu, yardımcısı Mustafa Altay ve Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Mahmut Yıldırır hayvansever Özen Özkaya'yı ziyaret etti.
Helvacığolu, burada yaptığı konuşmada, kimsenin sokak hayvanlarının kaplarına moloz dökme hakkı olmadığını söyledi.
Sokak hayvanlarına önem veren belediyecilik yapacaklarını aktaran Helvacıoğlu, "Hayvan dostu bir belediye olacağız. Keşan sokak hayvanlarının bakımı konusunda Türkiye'ye örnek olacak bir yapıya sahip. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Sokak hayvanlarımıza sahip çıkacağız." diye konuştu.
Dün bir mahallede sokak köpekleri için ayrılan mama kaplarına henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından beton dökülmüş, hayvan severler de buna tepki göstermişti.

Mustafa Altay, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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