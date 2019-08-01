Haberler» Güncel» Haber

Beton dökülen mama kapları kaldırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı vatandaşlar tarafından beton dökülen mama kapları kaldırıldı.

01.08.2019 15:27 Beton dökülen mama kapları kaldırıldı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı vatandaşlar tarafından beton dökülen mama kapları kaldırıldı.

Geçtiğimiz gün Keşan ilçesinde sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için bırakılan mama kaplarına beton dökülmüş, bu durum büyük yankı uyandırmıştı. Mama kaplarına beton dökülmesine oldukça üzülen Özen Özkaya'nın çağrısına Keşan Belediyesi'nden cevap geldi. Beraberindeki heyet ile birlikte olayın geçtiği sokağı ziyaret eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, taraflar arasında bir yanlış anlaşılma yaşandığını, Keşan halkının hayvansever bir halk olduğunu belirtti. Daha sonra beton dökülen mama kaplarını çöpe atan Helvacıoğlu, getirilen mama kabını sokağa yerleştirerek kabın içine mama koydu. - EDİRNE

Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50   - Gürcistan'da piyasaya sahte para süren Türk vatandaşı gözaltına alındı
18:50   Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
18:50   Ukrayna'daki savaş mağdurları Kemer'de tatil yapacak
18:49   İsrail'in, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını engelleme çabası ortaya çıktı
18:49   Başkan Esen, ABB Başkanı Tütüncü'yü ağırladı
18:47   İstiklal Caddesi'nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu
18:47   Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş...