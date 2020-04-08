Beton dökümleri mart ayında hızlandı ancak önümüzdeki aylarda durgunluk bekleniyor

Mart ayında hazır beton faaliyetlerinde hızlanma görülmüştür. Ancak Beklenti Endeksi, endeksin uygulanmaya başlandığı 45 ayın en düşük değerine gerilemiştir. Sektörün güveninde ciddi bir düşüş meydana gelmiştir. Beklenti Endeksi'ndeki bu düşüş, inşaatın uzun dönemli bir durgunluğa hazırlandığını göstermektedir.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi'nin 2020 Mart Ayı Raporu'nu açıkladı. Rapora göre Faaliyet Endeksi'nde hızlanma görülmekle birlikte Beklenti Endeksi, endeksin uygulanmaya başlandığı 45 ayın en düşük değerine gerilemiştir. Güven Endeksi'nde ise ciddi bir düşüş meydana gelmiştir.

Hazır Beton Endeksi 2020 Mart Ayı Raporu'nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık: "Beton faaliyetlerindeki hızlanmanın önümüzdeki dönemde ortadan kalkacağını beklemekteyiz. Mart ayındaki hızlı beton dökümünü bayramlardan önceki sürece benzetebiliriz. Beklenti endeksimizdeki tarihi düşüş, inşaatın uzun dönemli bir durgunluğa hazırlandığını bize göstermektedir." dedi.

Yavuz Işık ayrıca hazır beton sektörü ile ilgili olarak "İnşaata girdi sağlayan diğer sektörlerden farklı olarak ihracat imkânı olmayan, bu yönüyle bütünüyle iç pazar odaklı çalışmak durumunda olan, inşaattaki daralmadan ilk etkilenen sektör hazır beton sektörüdür. Sektörde 18 aydır süregelen bir geriye gidiş sonrasında, beklentilerin pozitife döndüğü anda COVID-19 salgınının ekonomik etkileri ülkemizde derin olarak hissedilmeye başlanmıştır." dedi.

Hazır beton sektörünün Merkez Bankasının mart ayı verilerine göre en düşük 3. kapasite kullanım oranına sahip olan sektör olduğunu belirten Yavuz Işık, "COVID-19 salgınından ilk aşamada ve doğrudan etkilenecek imalat sanayi sektörlerinin başında yer almaktayız. Bu kapsamda nasıl ki inşaat sektörü mücbir sebep içerisinde değerlendirilmişse, ona girdi sağlayan en temel sektör olan hazır beton sektörünün de bu kapsamda değerlendirilmesi sektör için büyük önem arz etmektedir. Bu konuda sektörümüzün mücbir sebep içerisinde değerlendirilmesine dahil edilme talebimizi Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ilettik." dedi.

Kaynak: Bültenler