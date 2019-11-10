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Beton dökümü sırasında inşaat çöktü: 1 yaralı

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında tabla çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

10.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:08Beton dökümü sırasında inşaat çöktü: 1 yaralı
'nun ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında tabla çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mengen ilçesinde yapımına devam edilen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü binasının inşaatında beton dökümü sırasında tabla çöktü.
O esnada tabla üzerinde bulunan Ercan Altunay da tabla ile düşerek yaralandı.
Yaralı işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilk olarak Mengen Devlet Hastanesi daha sonra da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mengen, İşçi, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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