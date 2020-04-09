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Beton duvara çarpıp sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Beton duvara çarpıp sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti -Sağlık ekipleri yaşlı adamın yaşaması için her şeyi yaptı ama çabalar sonuçsuz kaldı Denizli'de beton duvara çarptıktan sonra yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet sürücüsünü 112 Acil sağlık ekipleri uzun...

09.04.2020 22:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:43
Beton duvara çarpıp sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
-Sağlık ekipleri yaşlı adamın yaşaması için her şeyi yaptı ama çabalar sonuçsuz kaldı
DENİZLİ - Denizli 'de beton duvara çarptıktan sonra yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet sürücüsünü 112 Acil sağlık ekipleri uzun süre hayatta tutmaya çalıştı. Ancak talihsiz sürücü sağlık ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık kalp masajı başta olmak üzere yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Deliktaş Alt Geçidi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde oğlunun iş yerinden çıkarak evine doğru gittiği öğrenilen Emirullah Şandırlı 20 P 6192 motosikletiyle alt geçide geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce beton duvara çarpan Şandırlı'nın kullandığı motosiklet ardından yaklaşık 15 metre sürüklendi. Olayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri zamana karşı yarış başlatarak Şandırlı'yı hayatta tutmak için yaklaşık 15 dakika boyunca müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı başta olmak üzere dakikalarca gerçekleştirdiği müdahale Şandırlı'yı hayatta tutmaya yetmedi. Kafasından darbe alan Şandırlı olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayı duyarak bölgeye gelen Şandırlı'nın oğlu ve yakınları ise kendisinin öldüğünü duyunca sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri Şandırlı'nın oğlunu güçlükle sakinleştirebildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şandırlı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Beton duvara çarpıp sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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