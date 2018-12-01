Beton Firmaları ile Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
, ilde faaliyet gösteren 10 beton firması ile bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Kurum binasındaki toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak
ve beton firmalarının yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşma yapan İl Müdürü Budak, "İlimizde faaliyet gösteren toplam 10 hazır beton üreticisi firma yetkililerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında hazır beton firmalarının görüş ve talepleri, idare olarak bizim beklentilerimiz ve sektördeki sorunları değerlendirdik. Ayrıca firma yetkililerimize çipli beton sistemi ile ilgili bilgi verdik. Yaklaşık yüzde 98'i deprem kuşağında yer alan ülkemizde olası afetlere karşı kalitesi yüksek yapılaşmaya yönelik olarak önümüzdeki süreçte inşaatlarda kullanılacak betonlar, elektronik sistem üzerinden denetlenecek. Dökülen betonun farklı bölümlerine çipler yerleştirilecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:15