Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın, Beton Mikserinin Altında Feci Şekilde Can Verdi! O Anlar Kamerada

Bayburt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan, beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Daştan'ın cesedi Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
METON MİKSER YOLUN KARŞISINA GEÇEN KADINA ÇARPTI
Kaza, Esentepe ile Tuzcuzade Mahallesi'nin kesiştiği Kışla Kavşağı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.K.'nin kullandığı 69 K 0151 plakalı beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan isimli kadına çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen mikser aracı, bir süre sonra hareket etti. Tam o sırada koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi.
Bayburt
07 Aralık 2018 Cuma 23:21