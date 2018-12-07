07 Aralık 2018, 23:21
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Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın, Beton Mikserinin Altında Feci Şekilde Can Verdi! O Anlar Kamerada

Bayburt'ta kırmızı ışıkta bekleyen beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını ezdi. Korkunç kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan, beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Daştan'ın cesedi Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

METON MİKSER YOLUN KARŞISINA GEÇEN KADINA ÇARPTI

Kaza, Esentepe ile Tuzcuzade Mahallesi'nin kesiştiği Kışla Kavşağı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.K.'nin kullandığı 69 K 0151 plakalı beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan isimli kadına çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen mikser aracı, bir süre sonra hareket etti. Tam o sırada koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Bayburt
07 Aralık 2018 Cuma 23:21



YORUMLAR (16)
SEDEF: ALLAH RAHMET EYLESIN. kötü son olmuş
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İSTANBUL: demeki bu şöför istanbulada çalışsa cadede insan kalmaz şöför sen neyle meşkulsun telefonlamı yoksa neyle yani önündeki kadını hemde sol önden çarptın öküz
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ZAGOR DAYI: Vay talihsiz bacım vay :((( tanımam etmem ama çok üzüldüm Allah rahmet eylesin bacım :((((
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EMRE ALTIN : Bunun için birşeyler yapılmalı . Bu tarz kazalar ölümler sık sık olmakta. Yüksek araçları kullananlar için araçların önüne mesafe algılayıcı sensörler konulmalı ve her daim çalışmalı. Hatta bunu da geçtim sensörler önünde birşey algıladığında sistem kendi fren yapacak şekilde bir tasarım yapılmalı ve bu tüm tırlar ve büyük araçlar için zorunlu tutulmalı . Yoksa bu tarz kazalarla hep karşılacagız ne yazık ki .
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