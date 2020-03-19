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Beton mikseri devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

19.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:41
Beton mikseri devrildi: 2 yaralı
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Göksun-Elbistan karayolu Karaelbistan Mahallesi kesiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi yönünden Elbistan'a doğru seyir halinde olan 46 D 0151 plakalı beton mikseri, sürücüsü Durdu Ş.'nin kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetmesi sonucunda refüje çıktı. Karşı şeride geçen beton mikseri, geldiği yöne dönerek devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Turgut K. yaralandı. Kendi imkanları ile devrilen aracın ön camından çıkan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun Elbistan-Göksun istikametinde trafik tek şeride düştü. Beton mikserinin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Elbistan, Göksun, 3. Sayfa

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