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Beton mikseri devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri yola devrildi.

05.10.2019 12:17Beton mikseri devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı
Denizli'nin Babadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri yola devrildi. Araç içerisine sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Olay, Yardan Çayı bölgesinde meydana geldi. Cengiz K.'nın (54) kullandığı 20 ZC 1704 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen mikserin sürücüsü araç içerisine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartan itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cengiz K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ekipler beton mikserinin kaldırılması ve yol temizliği için çalışma başlattı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Babadağ, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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