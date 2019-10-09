Haberler » Güncel » Beton mikseri otomobile çarptı 7 yaralı

Beton mikseri otomobile çarptı 7 yaralı

Beton mikseri otomobile çarptı 7 yaralıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, beton mikserinin çarptığı otomobildeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

09.10.2019 22:43
Beton mikseri otomobile çarptı 7 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, beton mikserinin çarptığı otomobildeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Tersaneler mevkiinde meydana geldi. İrfan Tekin (34) yönetimindeki 67 AAY 184 plakalı beton mikseri, Mustafa Yüksel (54) idaresindeki 67 SF 100 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle orta refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Yüksel, araçta bulunan Lütfiye Yüksel (77), Kevser Yüksel (52), Şerife Yüksel (22), Yeşim Yüksel (27), İlknur Yüksel (4) ve Hira Yüksel (3) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Kazayı haber alarak gelen Mustafa Yüksel'in oğlu, şoka girerek ağlayan babasını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Beton mikseri otomobile çarptı 7 yaralı

Mustafa Yüksel, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:39 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri
23:39 Akçakale'den yapılan roketatar atışları sonrası terör hedefleri alevler içinde kaldı
23:38 Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör...
23:38 Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik...
23:36 ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafı
23:36 Bakan akar, barış pınarı harekatı'nı sevk ve idare ediyor
23:35 İçişleri Bakanı Soylu: "Bu bir savaş değil, bu bir terörle mücadele"
9.10.2019 23:40:55