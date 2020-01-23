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BETON MİKSERİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (2)

Kaza anı kamerada -Otomobil sürücüsü o anları anlattıHaber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul, Bağcılar TEM Bağlantı Yolu İstoç Mevkii'nde meydana gelen kazada, beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi.

23.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:41BETON MİKSERİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (2)

-Kaza anı kamerada

-Otomobil sürücüsü o anları anlattı

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul,

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu İstoç Mevkii'nde meydana gelen kazada, beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada mikser içerisinde sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Bağcılar TEM Bağlantı Yolu yanyolu 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola girmeye çalışan beton mikseri virajı alamayarak devrildi. Sürüklenen beton mikseri, o sırada Ercan Deniz yönetimindeki 34 TD 8962 plakalı otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kazada beton sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, otomobilin içindeki Ercan Deniz ve oğlu aracın arka camını kırarak dışarı çıkmayı başardı. Deniz ve oğlu kazayı yara almadan atlatırken, yoldaki diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı beton mikseri sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

O ANLARI ANLATTI

Otomobil sürücüsü Ercan Deniz "Oğlumla seyir halindeydik, tırın virajı hızlı döndüğünü gördüm. Devrilmeyeceğini düşündüm, kaçtım ama kurtulamadım. Allahtan emniyet kemerlerimiz takılıydı ikimizin de. Bizi aşağı atacak diye korktum.  Allahtan bariyerler sağlamdı. Arka camı kırdık, oradan çıktık. Allaha şükür bizde bir şey yok." dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Beton mikserinin virajı alamayarak devrilmesi ve otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Beton mikserinin araçla birlikte sürüklenip, aracı bariyerlere sıkıştırması da kamera tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Kaza anı

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-Devrilen beton mikserinden görüntü

-Otomobilden görüntü

-Kurtarma çalışmaları

-Deniz ile röp

-Yaralının çıkarılma anı

-Genel ve Detaylar



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Kaynak: DHA

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