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Beton mikseri viyadükte devrildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde viyadükte devrilen beton mikserinin şoförü Hakan Başaran (43), yaralandı.

03.10.2019 18:40Beton mikseri viyadükte devrildi
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde viyadükte devrilen beton mikserinin şoförü Hakan Başaran (43), yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Söke - Kuşadası çevre yolu İkiçeşmelik Mahallesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Söke'den Kuşadası yönüne giden Hakan Başaran'ın kullandığı 09 BV 562 plakalı beton mikseri, viyadük girişinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp, devrildi. Kazada,   şoför Başaran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Başaran, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, beton mikserinin çekiciyle kaldırılmasının ardından 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.



Kuşadası, Söke, Güncel

Kaynak: DHA

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