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Beton mikseri yola devrildi: Faciadan dönüldü

Ümraniye'de seyir halindeki beton mikseri kontrolden çıkıp yola devrildi.

11.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:05Beton mikseri yola devrildi: Faciadan dönüldü
'de seyir halindeki beton mikseri kontrolden çıkıp yola devrildi. Faciadan dönülen kazada sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Ümraniye'de yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikseri sürücüsü Kemal Tapan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan mikser yola devrildi. Faciadan dönülen kazada mikser sürücüsü yara almadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışması üzerine trafik normale döndü.
(Metin Başar/İHA)

Ümraniye, Şile, Güncel

Kaynak: İHA

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