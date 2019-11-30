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Beton mikserini sollamak isterken takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da önünde seyreden beton mikserini sollamak isteyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve miksere yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

30.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:18Beton mikserini sollamak isterken takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
'da önünde seyreden beton mikserini sollamak isteyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve miksere yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyreden Arif G. (37) idaresindeki 16 GA 564 plakalı otomobil, aynı istikamete önünde seyreden Ali K. yönetimindeki 68 AAL 321 plakalı beton mikserini sollamak istedi. Sol şeritten solladığı esnada kontrolden çıkan otomobil beton mikserine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolda takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Ümmügülsüm G. (65) ve Hande S. (24) yaralanırken, Kamile Güney (76) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kamile Güney'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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