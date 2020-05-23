Beton mikserinin altında kalan Aysel Naz, kurtarılamadı

Beton mikserinin altında kalan Aysel Naz, kurtarılamadı (2)AYSEL NAZ, TOPRAĞA VERİLDİSamsun'da önceki gün beton mikserinin geri manevra yapıtğı sırada altında kalan Aysel Naz Gündüzoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

23.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:57
Beton mikserinin altında kalan Aysel Naz, kurtarılamadı (2)
AYSEL NAZ, TOPRAĞA VERİLDİ
Samsun'da önceki gün beton mikserinin geri manevra yapıtğı sırada altında kalan Aysel Naz Gündüzoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. 2 hafta önce doğum gününü kutlayan küçük çocuğun cenazesi yapılan otopsinin ardından Çarşamba ilçesi Suğluca Mahallesindeki evine getirildi. Baba Yaşar ve anne Hacer Gündüzoğlu taziyeleri kabul etti. Burada dua edilip yakınlarından helallik alındı. Sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Gündüzoğlu'nun cenazesi Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küçük çocuğun annesi ile birlikte evlerinden çöp dökmek için dışarı çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Aysel Naz Gündüzoğlu, Emre ve Berat isimli iki ağabeyinin bulunduğu öğrenildi. Beton mikserinin altında kalan Aysel Naz, kurtarılamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çarşamba, Samsun, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Isparta’da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Haber
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun’a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Haber
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Haberler››Güncel››Beton mikserinin altında kalan Aysel Naz, kurtarılamadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:56: Kahramankazan'da şehitlik ve şehit aileleri ziyaret edildi - Haber 16:55: Çaycuma'da 400 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi - Haber 16:55: RTÜK Başkanı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı - Haber 16:53: Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten Ramazan Bayramı mesajı - Haber 16:51: Muhittin Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine atandı - Haber 15:51: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi - Haber 15:50: Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı - Magazin 15:39: Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL - Haber 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler