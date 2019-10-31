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Beton mikserinin çarptığı kadın öldü, eşi ağır yaralandı - BALIKESİR

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

31.10.2019 19:03

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

R.Ç. idaresindeki 10 BK 268 plakalı beton mikseri, Karesi Mahallesi Ahmet Toprak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçen Gülfidan (70) ve eşi Mahsar Gökmen'e (76) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında sürüklenen Gülfidan Gökmen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan Mahsar Gökmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü R.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü, eşi ağır yaralandı - BALIKESİR

Balıkesir, Karesi, Güncel

Kaynak: AA


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