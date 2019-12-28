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Beton mikseriyle çarpışan tarım aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde beton mikseriyle tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

28.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:10 Beton mikseriyle çarpışan tarım aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü
'un ilçesinde beton mikseriyle tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Eray Özkan (18) idaresindeki 13 AR 823 beton mikseri, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Eğrikum Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden Adem Kutbay'ın (49) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.
Devrilen tarım aracında bulunan sürücünün eşi Maksule Kutbay (44) kaza yerinde hayatını kaybetti, Adem Kutbay ise ağır yaralandı.
Adem Kutbay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Beton mikserinin sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Maksule Kutbay'ın cesedi ise Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kazanın, Kutbay çiftinin arazilerinden odun keserek tarım aracına yükledikten sonra evlerine dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Çarşamba, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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