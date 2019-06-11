- Beton mikseriyle otomobil çarpıştı6 yaralıKaza yerinden görüntüKaza yapan araçlardan detay Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
AMASYA(AA) – Amasya
'nın Suluova
ilçesinde, beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ali Kayış'ın (40) yönetimindeki 05 LB 423 plakalı beton mikseri, Mezbahane mevkisinde, İlyas Şenocak'ın kullandığı 05 AAN 790 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ömer Geçkin, Hatice
Erel, Deniz Erel, Meral Bağdat
ile Nazlı Bağdat yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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