11.06.2019 18:46
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Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

- Beton mikseriyle otomobil çarpıştı 6 yaralı Kaza yerinden görüntü Kaza yapan araçlardan detay Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 6 yaralıAMASYA(AA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde, beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

- Beton mikseriyle otomobil çarpıştı
6 yaralı
Kaza yerinden görüntü
Kaza yapan araçlardan detay Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
AMASYA(AA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde, beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ali Kayış'ın (40) yönetimindeki 05 LB 423 plakalı beton mikseri, Mezbahane mevkisinde, İlyas Şenocak'ın kullandığı 05 AAN 790 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ömer Geçkin, Hatice Erel, Deniz Erel, Meral Bağdat ile Nazlı Bağdat yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kaynak: AA
Suluova, Amasya, Güncel