Beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın önüne beton parçaları düştü.

Beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
22.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:40
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın önüne beton parçaları düştü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, vatandaş beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabah 11.00 sıralarında Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, cadde kenarındaki kaldırımda yürüdüğü esnada, binanın üst katından önüne beton parçaları düştü. Büyük panik yaşayan şahıs, şans eseri olaydan yara almadan son anda kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Olası bir facianın eşiğinden dönülen olay, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bir vatandaş caddede yürüdüğü sırada, yukarıdan büyük bir beton parçası düştüğü ve zemine çarpması sonucu tuzla buz olduğu görüldü.

Binanın dış cephesini onarmaları konusunda uyarmış

Olayın görgü tanıklarından Emin Yavuz (19) adlı esnaf, daha önce bina sahiplerini dış cepheyi onarmaları konusunda uyardığını ancak önemsenmediğini belirtti. Olay anını anlatan Yavuz, "İçeride otururken bir gürültü duydum. Caddede arabaların kaza yaptığını sandım. Dışarıya çıktığımda yerde molozları gördüm. Daha sonra binadan bir parça koptuğunu anladım. Burada bir arkadaş vardı, onun önüne düşünce oldukça korkmuş. Geldiğimde korkudan eli ayağı titriyordu ve ben de onu sakinleştirmeye çalıştım. Sonra binadakilerle konuştuk; daha önce de uyarmıştık kendilerini binanın dış cephelerini onarmaları konusunda ama kabul etmemişlerdi. Buradaki arkadaş da ölümden döndü. Bir iki adım daha önde olmuş olsaydı, binadakilerin hatasını canıyla ödeyecekti. Ölebilirdi de o kişi; Allah korumuş. Binadan yeniden beton parçası düşmesine önlem olarak iş yerimizin üstüne beton dökmeyi planlıyoruz kendi imkanlarımızla. Balkonun altındaki büyük bir parça düşmüş buraya. Birisinin üstüne gelse ölüme de yol açabilecek büyüklükteydi" dedi.

"Bu binaların onarılması gerekiyor"

Binaların onarılması gerektiğini ve Karabağlar Belediyesinin bu konuyla ilgilenmesi gerektiğini belirten cadde esnaflarından Yusuf Çelik (56), "Çocuk karşıdan geliyordu ve konfeksiyon dükkanının oradan bir anda yere beton parçaları düştü. Biz hemen koştuk. Baktık ki çocuğa bir şey olmamış. İş yerinin üstündeki tente, beton parçalarının çocuğun üstüne düşmesine engel olmuş. Konfeksiyoncu arkadaş, bina sakinlerini daha önce uyarmış ama kimse umursamamış. Bu binaların bir an önce onarılması lazım. Belediyenin bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor. Hepimiz ister istemez tedirgin oluyoruz" diye konuştu.

"Belediye yetkililerine ulaşamıyoruz"

Olayın görgü tanığı bir başka esnaf Dinçer Ekinci (40) ise caddedeki binalardan sürekli parçalar düştüğünü, esnaf olarak tedirgin olduklarını ve Karabağlar Belediyesinin bu konuyla ilgili yetkililerine ulaşamadıklarını öne sürdü. Ekinci, "Karabağlar Belediyesini aradım ancak hiç bir şekilde gerekli birime ulaşamıyoruz. Burası her gün tehlike arz ediyor. Ben 15 yıllık esnafım, buraya hiç bir şekilde kimse müdahale etmiyor. Binaların hepsi dökülüyor. Belediyenin güvenlik birimini aramış olmama rağmen hiç bir denetim sağlanmadı. Sürekli geçiştiriliyor. Ne apartman yöneticisi ne de yetkililer ilgileniyor. Benim iş yerimin önüne de sürekli parçalar düşüyor. Burası işlek bir yol, sürekli insanlar geçiyor. En yakın zamanda inşallah müdahale ederler" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu Caddesi, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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