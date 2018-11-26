Beton Yol Atölye Çalışması Keçiören'de Yapıldı

Keçiören
Belediyesi, İl Özel İdareleri ile Vilayetler Birliği'nin 19-22 Kasım tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği 'İl Özel İdareleri Beton Yollar ve KÖYDES Eğitim Semineri'nin ardından 51 vilayetten gelen yol yapım uzmanlarına beton yol yapımına ilişkin uygulamalı atölye yapma imkanı sundu.
Keçiören, 51 vilayet için uygulama merkezi oldu
Teorik eğitimi 2 günlük eğitim seminerinde alan yol yapım uzmanları, atölye çalışmasını ise Keçiören Belediyesinin inşa ettiği beton yollarda yaparak seminerin uygulamalı kısmını tamamladı. İl Özel İdareleri ile Vilayetler Birliği, büyükşehir olmayan ve il özel idarelerinden yol hizmeti alan 51 ilden gelen özel ve kamu görevi yürüten yol yapım uzmanlarına sıkıştırılmış betonla yol yapımına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim semineri düzenledi. Sıkıştırılmış beton yolun asfalt yollara göre daha pratik ve ekonomik olduğu bilgisinin paylaşıldığı seminerin sonunda, Keçiören Belediyesinin sıkıştırılmış beton yol uygulamasında atölye çalışması yapılarak yol yapım teknikleri incelendi.
Betonla yol maliyeti yüzde 30 azalıyor
Keçiören'deki beton yol uygulama çalışmasında, asfalt yollara alternatif oluşturan sıkıştırılmış beton yolun, yol yapım hizmeti veren kamu ve özel kuruluşlar için alternatif oluşturacağı belirtildi. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
de Kanuni Mahallesi'nde başlattığı 40 ila 50 yıl dayanabilen sıkıştırılmış beton yol çalışmasıyla örnek oldu. Keçiören Belediyesi, asfalt yola göre maliyeti daha düşük olan yerli ve milli malzemeden oluşan sıkıştırılmış beton yol yapımını yaygınlaştırmayı hedeflerken, asfalt masrafının azaltılmasıyla da kamu yararı sağlanacağı kaydedildi. Uzmanlar, beton yol yapımının yaygınlaşmasıyla yol yapım maliyetinin yüzde 30 azalacağını belirtti.
Yerli ve milli beton yol, döviz çıktısını azaltır
Sıkıştırılmış beton yolun asfalt yola göre maliyetinin daha düşük olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "Yerli ve milli malzemeden yapılan beton yol, döviz çıktısını azaltarak milli gelirimizde tasarruf etmemizi sağlayacak. Personellerimiz açısından da beton serimi asfalt serimine göre daha sağlıklı. Şoförlerin görüş açısı bakımından da beton yol ışığı yansıtma konusunda avantaj sağlıyor. Vatandaşlarımızın asfalt yol alışkanlığı beton yolun faydalarını gördükçe muhakkak değişecektir. Beton yola olan talep arttıkça rekabet de artacak dolayısıyla beton yol maliyeti daha da düşecektir. Bu anlamda daha ekonomik ve rahat seyahat imkanı sağlayan bu nimetten faydalanmakta herhangi bir sakınca yoktur" diye konuştu. - ANKARA
Keçiören
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:32