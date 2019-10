Beton Yol Bursa Bölgesinde İlk Kez İnegöl'de Uygulandı

İnegöl Belediyesi, daha önce Bursa bölgesinde hiç denenmemiş bir uygulamayı hayata geçirdi.

Planlama çalışmaları uzun süredir devam eden Mesudiye Mahallesi ile Alanyurt bölgesini birbirine bağlayacak 2 buçuk kilometrelik bağlantı yolunda genişletme ve alt temel malzemesi serim çalışmaları tamamlandı. Yolun kaplama çalışmalarına da başlandı. İnegöl Belediyesi, burada bir ilki de gerçekleştirerek Bursa bölgesinde ilk defa beton yol uygulamasını pilot bölge olarak belirlenen Mesudiye-Alanyurt bağlantı yolunda kullandı.

Kısa bir süre önce beton yol kaplama çalışmasının başladığı bölgede, bugün mini bir tören düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve protokol üyelerinin katılım gösterdiği törende, bir kısmı tamamlanan beton yolun hem uygulama aşaması hem de tamamlanmış bölümü davetliler tarafından incelendi.

BAŞARILI BİR İŞ ÇIKARILDI

Burada çalışma hakkında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, başarılı bir iş çıkarıldığını kaydederek; "Bugün aslında denemesini yaptığımız ve Bursa bölgesinde bir ilki gerçekleştirdiğimiz, uzun zamandır da arkadaşlarımızın üzerinde çalıştığı beton asfalt uygulamasını yerinde görmek için geldik. Arkadaşlarımız başarılı bir iş çıkardı. Bu konuda çok ciddi bir emek ve gayret sarf ederek belirli tespitler, araştırmalar gerçekleştirerek öncelikle konuyu olgunlaştırmaya çalıştık. Daha sonrasında uygulanabilir mi uygulanamaz mı noktasında değerlendirmeler yapıldı ve nihayet belirlediğimiz pilot bölge üzerinde Mesudiye ile Alanyurt bölgesi arasında önemli bir ihtiyacımız olan çalışmayı beton yol çalışmasıyla ilk denememizi gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

AVRUPA'DA KASABA, KÖY VE ŞEHİR İÇİ YOLLARIN YÜZDE 60'INDA KULLANILIYOR

Bursa'da ilk kez beton yol uygulamasının İnegöl'de gerçekleşmiş olduğuna da vurgu yapan Taban, "Değişim ve dönüşümü her fırsatta takip ettiğimizi ifade etmiştim. Yenilikleri aramak zorundayız. Tabi yaptığımız işlerin her birinin kaynağa ihtiyacı var. Asfalt uygulamaları da hem dışa bağımlı uygulamalar hem de hepsi petrol türevi olduğu için maliyetli işler. Ancak bu sıcak asfalt kaplamalarından daha sağlam ve sağlıklı olan uygulamalar var. Bunlar biliyorsunuz Avrupa'da oto yollar haricinde köy, kasaba ve şehir içi yollarda yüzde 60 uygulanıyor. Dolayısıyla biz de bunu şehrimizde uygulayabilir miyiz düşüncesiyle bazı çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımız tamamen yerli sermaye olan, yerli üretimlerle gerçekleşen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi milli ve yerli üretimleri tercih etmiş oluyoruz. Yaptığımız bu harcamaları da ülke ekonomisine geri döndürmüş oluyoruz" diye konuştu.

YÜZDE 40 DAHA TASARRUFLU

Başkan Taban, beton asfalt uygulamasının maliyet olarak da daha tasarruflu olduğunu kaydederek şöyle devam etti: "Yapılan bu uygulamanın tam adı Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) uygulaması. Bu yeni bir uygulama ve gerçekten diğer asfalt uygulamasına göre yüzde 40 tasarruf sağlayan bir uygulama. Hatta bazı bölgelerde yere, atılacak betona göre değişkenlik arz ederek yüzde 50'ye kadar tasarruf sağlayabilecek bir uygulama. Bana göre bu çok ciddi bir tasarruf imkanı. Bunu inşallah biz ilkini gerçekleştirerek devamını da getirmiş olacağız."

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

"Burada bizlere destek olan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği var. Onların bu konudaki tecrübelerinden istifade etmeye çalıştık. Yine Karayolları 14. Bölge Müdürlüğümüz, Sayın Müdürümüz başta olmak üzere kıymetli mühendislerimize, Ergünler Yol Yapı, Cihan Grup ve Bursa Beton yetkililerine teşekkür ediyorum. Hepsinin tecrübe ve bilgi birikimlerinden faydalanmış olduk. Uygulama yeni olduğu için herkes merak ediyor. Biz de bu konuda bilgi birikimi ve tecrübesi olan kurumlardan istifade etmeye çalıştık. İnanıyorum ki bu alanda yaptığımız uygulama sadece şehrimizde değil ülkemize örnek olacak. Kaynaklarımızın doğru kullanılması noktasında katkı sağlayacaktır."

STANDARTLARIN ÜZERİNDE SONUÇ ELDE EDİLDİ

"Arkadaşlarımız burada 2,5 kilometrelik alanda uygulama yapıyorlar. Burada aynen normal sıcak asfalt uygulamasında olduğu gibi alt zemin hazırlıkları yapılıyor. Devamında da asfalt yerine beton uygulaması kaplanmış oluyor. Görmüş olduğunuz teknolojik makine ve ekipmanla bu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Burada arkadaşlarımız gerekli altyapıları oluşturdular. Beraberinde betonu sıkılaştırdılar silindirlerle, sonrasında da belirli noktalardan örnekler alarak standart değerlere erişip erişmediğini gördüler. Arkadaşlarımızın söylediği, standart değerlerin de üzerine çıktığımız ve daha başarılı bir sonuç elde edildiği yönünde. Yüzde 97 oranında sıkılaşmanın gerçekleştiğini arkadaşlarımız ifade etti."

BAŞARILI OLURSA FARKLI ALANLARDA DA UYGULANACAK

"Beton asfalta göre daha dayanıklı. Şehrimizde de baktığımızda aslında bu ihtiyaç nerede hasıl oldu dersek çok fazla kaplanması gereken alanlarımız var. Bu uygulamanın başarılı olması durumunda bizler de bunu yaygınlaştırabiliriz düşüncesiyle burada pilot uygulamamızı gerçekleştirdik. Ben emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu proje hem ilçemize hem ülkemize örnek olacak bir projedir. Aynı zamanda Alanyurt ve Mesudiye Mahallemizi de en güzel şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bölgemize hayırlı olsun."