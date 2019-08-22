"Beton Yol" uygulaması devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle yol yapım çalışmalarında asfalta alternatif olarak beton yol uygulaması yapıyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak-Nuriye arasında uygulaması yapılan beton yolda incelemede bulundu. Öztozlu'ya, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay eşlik etti. Vatandaşların konforlu ve güvenli yolda ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarına önem verdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Manisa'da ilk kez uygulamaya koyduğumuz beton yolda, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.